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26 июня 2017, 8:45 | Летние: Легкая атлетика | PROСПОРТ - Казахстан

Казахстанцы — лучшие дискоболы мемориала Косанова

Казахстанские метатели диска Мария Телушкина и Евгений Миловацкий были вне конкуренции на традиционном мемориале Гусмана Косанова в Алматы.

Участница Олимпийских игр 2016 года Мария Телушкина победила у женщин с результатом 53,03 метра, опередив соперниц из Узбекистана и Бахрейна. У мужчин в метании диска не было равных казахстанецу Евгению Миловацкому — 56,76 метра. «Серебро» выиграл гость из Узбекистана Сергей Дементьев, а замкнул тройку лидеров еще один казахстанец — Александр Мамонтов.

Отметим, что 27-й международный турнир по легкой атлетике «Мемориал Гусмана Косанова» прошел в Алматы с 24 по 25 июня.

Источник: kazathletics.kz.

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