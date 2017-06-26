Участница Олимпийских игр 2016 года Мария Телушкина победила у женщин с результатом 53,03 метра, опередив соперниц из Узбекистана и Бахрейна. У мужчин в метании диска не было равных казахстанецу Евгению Миловацкому — 56,76 метра. «Серебро» выиграл гость из Узбекистана Сергей Дементьев, а замкнул тройку лидеров еще один казахстанец — Александр Мамонтов.

Отметим, что 27-й международный турнир по легкой атлетике «Мемориал Гусмана Косанова» прошел в Алматы с 24 по 25 июня.

Источник: kazathletics.kz.