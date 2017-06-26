Казахстанцы — лучшие дискоболы мемориала Косанова
Казахстанские метатели диска Мария Телушкина и Евгений Миловацкий были вне конкуренции на традиционном мемориале Гусмана Косанова в Алматы.
Участница Олимпийских игр 2016 года Мария Телушкина победила у женщин с результатом 53,03 метра, опередив соперниц из Узбекистана и Бахрейна. У мужчин в метании диска не было равных казахстанецу Евгению Миловацкому — 56,76 метра. «Серебро» выиграл гость из Узбекистана Сергей Дементьев, а замкнул тройку лидеров еще один казахстанец — Александр Мамонтов.
Отметим, что 27-й международный турнир по легкой атлетике «Мемориал Гусмана Косанова» прошел в Алматы с 24 по 25 июня.
Источник: kazathletics.kz.
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