Международный турнир по легкой атлетике проходит в Алматы

В соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов.



В первый день по традиции главный приз разыграли в беге на 100 метров. На коронной дистанции знаменитого легкоатлета Гусмана Косанова равных не было казахстанцу Владиславу Григорьеву. Молодому спортсмену всего 20 лет, и он отлично себя чувствует в компании топ-8 спринтеров Азии. Впереди ребят ждет тренировочный сбор, а затем они отправятся на Чемпионат Азии в Индию.



Надо отметить, что этот сезон очень насыщенный у легкоатлетов — это и Чемпионат мира и Всемирная Универсиада. Главный тренер сборной Казахстана Григорий Егоров, по достоинству оценил выступление своей команды. Григорий.



Егоров, главный тренер сборной Казахстана по легкой атлетике:

— Я доволен состоянием спортсменов наших ведущих. Мы видим, что спортсмены находятся в очень хорошей форме. Они готовы выступать. Тренировочная программа уже завершена, осталась только соревновательная, и они должны только развивать свою форму.



Владислав Григорьев, победитель турнира:

— Норматив на мир хотел выполнить сегодня, но не получилось. Фальстарт был у одного человека, и я мандражировать начал после. Стою на старте, руки уже трясутся, не получилось задуманное. В ближайшее время у меня будет чемпионат Азии, буду там пытаться в призы попасть и норматив выполнить на мир.