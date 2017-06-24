Марина Арзамасова: Мы готовимся к чемпионату мира, и я обещаю, что все будет хорошо. Еще время есть. Жизнь продолжается

«Конечно, я рассчитывала показать более высокий результат и занять как можно более высокое место, помочь нашей команде. Но на сегодняшний день этот результат — не показатель моей формы. Бег складывался тактически. В принципе, я все контролировала и была уверена в себе, что меня хватит. Но на последних 50 метрах мышцы ног очень сильно закислились. Обычно полька и украинка начинают финишировать за 250 метров, и я рассчитывала, что они подхватят мое ускорение, но либо я слишком резко ускорилась, либо у них были другие планы. Еще сказывается нехватка соревновательной практики — это мой второй старт в сезоне. В этом году мы идем по такому пути. Мы готовимся к чемпионату мира, и я обещаю, что все будет хорошо. Еще время есть. Жизнь продолжается. Сделаем выводы с тренером и работаем дальше. Все будет хорошо», — цитирует Арзамасову официальный сайт БФЛА.