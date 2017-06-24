Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Белоруска Ирина Жук с личным рекордом стала второй в прыжках с шестом
Белоруска Ирина Жук заняла второе место в прыжках с шестом на командном чемпионате Европы в Суперлиге во Франции. Наша соотечественница установила личный рекорд, взяв высоту 4.60 м.
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Победу в этом виде праздновала олимпийская чемпионка из Греции Екатерини Стефаниди (4.70), тройку замкнула француженка Нино
Ирина Жук принесла сборной Беларуси 10 очков.
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