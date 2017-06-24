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24 июня 2017, 16:52 | Летние: Легкая атлетика | «Прессбол»

Легкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Белоруска Ирина Жук с личным рекордом стала второй в прыжках с шестом

Белоруска Ирина Жук заняла второе место в прыжках с шестом на командном чемпионате Европы в Суперлиге во Франции. Наша соотечественница установила личный рекорд, взяв высоту 4.60 м.

Белоруска Ирина Жук заняла второе место в прыжках с шестом на командном чемпионате Европы в <span class=error>Суперлиге</span> во Франции. Наша соотечественница установила личный рекорд взяв высоту 4.60 м. Увеличить
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Победу в этом виде праздновала олимпийская чемпионка из Греции Екатерини Стефаниди (4.70), тройку замкнула француженка Нино Гийон-Ромари (4.45).

Ирина Жук принесла сборной Беларуси 10 очков.

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