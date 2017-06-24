Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30178077/
24 июня 2017, 14:16 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Ласицкене одержала победу в восьмом турнире подряд, выиграв соревнования в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), занявшая в субботу первое место на четвертом этапе летнего Гран-при в подмосковном Жуковском, одержала победу на восьмом турнире подряд. Спортсменка сумела преодолеть планку на высоте 2 метра.

Второе место заняла Светлана Школина третье — Татьяна Одинева. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе место заняла Светлана Школина (1,87), третье — Татьяна Одинева (1,78).

11 июня Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере, на этапах «Бриллиантовой лиги» в Риме и Стокгольме, на Мемориале Евстратова в Жуковском.

Следующим стартом для Ласицкене станет Мемориал братьев Знаменских (1—2 июля). Затем она выступит на этапах «Бриллиантовой лиги» в Лозанне и Лондоне, Кубке России (14—15 июля) и чемпионате страны (28—30 июля).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Метательница молота Царева установила лучший результат сезона в РФ на турнире в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Елизавета Царева, метнув молот на 71 метр 73 см на четвертом этапе летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики — чемпионате Московской области, установила лучший результат сезона в России.
Еще 7 новостей  Все новости
24 июня

Кубок конфедераций уже посетило более 237 тысяч болельщиков

Мутко: Бах не сказал ничего нового, МОК вынесет решение по итогам работы своих комиссий

"Сент-Луис" рискнул: Клим Костин получил последний номер первого раунда драфта НХЛ