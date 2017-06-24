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24 июня 2017, 13:26 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Метательница молота Царева установила лучший результат сезона в РФ на турнире в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Елизавета Царева, метнув молот на 71 метр 73 см на четвертом этапе летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики — чемпионате Московской области, установила лучший результат сезона в России.

Второе место на турнире заняла Софья Палкина (69,19), третье — Виктория Садова (63,40).

Царевой принадлежал и предыдущий лучший результат сезона в стране. В конце мая на командном чемпионате России в Сочи она сумела метнуть снаряд на 71,26.

Квалификационный норматив для участия в августовском чемпионате мира в Лондоне равен 71,00 см. Однако Царева не имеет право претендовать на участие в главном старте сезона, так как пока не получила от Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций разрешение выступать на зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе.
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Ухов прервал свою победную серию в прыжках в высоту на этапах летнего Гран-при ВФЛА

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов не сумел одержать победу на четвертом этапе летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) — чемпионате Московской области. Спортсмену, принявшему решение начать борьбу за награды с высоты 2 метра 30 см, не удалось взять стартовую высоту.
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