Метательница молота Царева установила лучший результат сезона в РФ на турнире в Жуковском
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Елизавета Царева, метнув молот на 71 метр 73 см на четвертом этапе летнего
Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики — чемпионате Московской области, установила лучший результат сезона в России.
Второе место на турнире заняла Софья Палкина (69,19), третье — Виктория Садова (63,40).
Царевой принадлежал и предыдущий лучший результат сезона в стране. В конце мая на командном чемпионате России в Сочи она сумела метнуть снаряд на 71,26.
Квалификационный норматив для участия в августовском чемпионате мира в Лондоне равен 71,00 см. Однако Царева не имеет право претендовать на участие в главном старте сезона, так как пока не получила от Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций разрешение выступать на зарубежных соревнованиях в нейтральном статусе.
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