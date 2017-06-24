Ухов прервал свою победную серию в прыжках в высоту на этапах летнего Гран-при ВФЛА

Ухов был первым на трех предыдущих этапах Гран-при. В конце мая на командном чемпионате России в Сочи спортсмен победил с результатом 2,30. На Всероссийских соревнованиях в Ерине, которые состоялись 10 июня, Ухов прыгнул на 2,32. На Мемориале Евстратова в Жуковском спортсмену для победы оказалось достаточно прыгнуть на 2,15.

Победу на четвертом этапе Гран-при одержал Михаил Веревкин (2,19).

Лучший результат сезона в России установил на молодежном первенстве страны в Саранске Данил Лысенко — 2 метра 34 см.