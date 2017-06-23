Россиянин Лесун стал шестым на финальном этапе Кубка мира по современному пятиборью
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун занял шестое место на заключительном этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Вильнюсе.
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По итогам всех видов программы (фехтование, плавание, конкур и «комбайн» — бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) Лесун набрал 1448 очков.
Победу одержал француз Валентин Прад (1475), вторым стал украинец Павел Тимощенко (1471), третьим — поляк Ярослав Свидерский (1463).
Другой россиянин Данил Калимуллин занял 21-е место (1396), Александр Савкин — 29-е (1359).
Финал Кубка мира завершится 25 июня.
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