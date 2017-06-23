Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30174795/
23 июня 2017, 22:16 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянин Лесун стал шестым на финальном этапе Кубка мира по современному пятиборью

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун занял шестое место на заключительном этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Вильнюсе.

Россиянин Лесун стал шестым на финальном этапе Кубка мира по современному пятиборью - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам всех видов программы (фехтование, плавание, конкур и «комбайн» — бег, совмещенный со стрельбой из лазерного пистолета) Лесун набрал 1448 очков.

Победу одержал француз Валентин Прад (1475), вторым стал украинец Павел Тимощенко (1471), третьим — поляк Ярослав Свидерский (1463).

Другой россиянин Данил Калимуллин занял 21-е место (1396), Александр Савкин — 29-е (1359).

Финал Кубка мира завершится 25 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Пятиборка Римшайте планирует возобновить карьеру и выступить на Олимпиаде

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Обладательница золотой медали чемпионата мира по современному пятиборью 2016 года в смешанной эстафете Доната Римшайте, которая в этом сезоне не смогла отобраться в сборную России, намерена возобновить карьеру и выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.
Все новости
23 июня

Мутко не сомневается, что матч сборных Мексики и России получится интересным

Черчесов: россияне перед игрой с мексиканцами не концентрируются на разговорах о фаворите

Российский хоккеист "Чикаго" Панарин обменян в "Коламбус"