Россиянин Лесун стал шестым на финальном этапе Кубка мира по современному пятиборью

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Обладательница золотой медали чемпионата мира по современному пятиборью 2016 года в смешанной эстафете Доната Римшайте, которая в этом сезоне не смогла отобраться в сборную России, намерена возобновить карьеру и выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.