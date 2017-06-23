Алисия Монтано пробежала марафон будучи беременной

Спортсменка финишировала с результатом 2.21,40 секунды, проиграв победительнице более 19 секунд, сообщает Daily Mail. Примечательно, что в 2014 году Монтано также принимала участие в чемпионате США, будучи беременной. Тогда она находилась уже на восьмом месяце беременности и пробежала за 2.32,13 секунды.