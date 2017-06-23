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https://sport.mail.ru/news/athletics/30172915/
23 июня 2017, 18:12 | Летние: Легкая атлетика | PROСПОРТ - Казахстан

Алисия Монтано пробежала марафон будучи беременной

Бронзовый призер чемпионата мира-2010 по легкой атлетике Алисия Монтано приняла участие в забеге на 800 метров в рамках чемпионата США, находясь на пятом месяце беременности.

Спортсменка финишировала с результатом 2.21,40 секунды, проиграв победительнице более 19 секунд, сообщает Daily Mail. Примечательно, что в 2014 году Монтано также принимала участие в чемпионате США, будучи беременной. Тогда она находилась уже на восьмом месяце беременности и пробежала за 2.32,13 секунды.
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