CAS рассмотрит апелляции Лебедевой, Абакумовой и Гниденко 6 сентября

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По итогам перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2008 года Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лебедеву двух серебряных медалей Игр в Пекине [прыжки в длину и тройной прыжок] и аннулировал результаты Абакумовой и Гниденко, которые также стали вторыми в своих видах.

«Слушания назначены на 6 сентября, со мной также поедут Екатерина Гниденко и Мария Абакумова. Я буду идти дальше, даже если это будет гражданский суд Швейцарии или Европейский суд по правам человека. Я считаю, что есть такие моменты, за которые можно зацепиться и отстаивать свои права. Я привержена спортивному принципу “биться до конца”, здесь я сохраню эту приверженность, потому что мне не все равно», — заявила Лебедева.