CAS рассмотрит апелляции Лебедевой, Абакумовой и Гниденко 6 сентября
МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушания по апелляциям прыгуньи в длину Татьяны Лебедевой, копьеметательницы Марии Абакумовой и велогонщицы Екатерины Гниденко 6 сентября. Об этом Лебедева сообщила ТАСС.
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«Слушания назначены на 6 сентября, со мной также поедут Екатерина Гниденко и Мария Абакумова. Я буду идти дальше, даже если это будет гражданский суд Швейцарии или Европейский суд по правам человека. Я считаю, что есть такие моменты, за которые можно зацепиться и отстаивать свои права. Я привержена спортивному принципу “биться до конца”, здесь я сохраню эту приверженность, потому что мне не все равно», — заявила Лебедева.
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