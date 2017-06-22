Болт выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако
Ямайский спринтер Усэйн Болт подтвердил участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, сообщает Reuters.
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Он пробежит дистанцию 100 метров.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила, что организаторы турнира подтвердили выступление Болта. Последний раз ямаец принимал участие на этапе в Монако в 2011 году.
Этап «Бриллиантовой лиги» в Монако пройдет за две недели до чемпионата мира в Лондоне, где Болт также пробежит только 100 метров.
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