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22 июня 2017, 15:44 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Болт выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

Ямайский спринтер Усэйн Болт подтвердил участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако, сообщает Reuters.

Ямайский спринтер <span class=error>Усэйн</span> Болт подтвердил участие в этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Увеличить
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Он пробежит дистанцию 100 метров.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила, что организаторы турнира подтвердили выступление Болта. Последний раз ямаец принимал участие на этапе в Монако в 2011 году.

Этап «Бриллиантовой лиги» в Монако пройдет за две недели до чемпионата мира в Лондоне, где Болт также пробежит только 100 метров.
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