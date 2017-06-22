Сибирский международный марафон снова состоится в День города
Организаторы решили приурочить забег к главному празднику Омска, хотя с 2012 года эти два мероприятия разводили по времени.
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В 2017 году Сибирский международный марафон пройдёт в День города — 5 августа. Как сообщают организаторы, соревнование вернулось на свою традиционную дату проведения — первую субботу августа.
Напомним, что с 1990 по 2011 год Сибирский международный марафон проводился в первую августовскую субботу. В 2012 году забег назначили на 12 августа, отделив от Дня города и приурочив к Олимпийскому марафону в Лондоне. Однако многим спортсменам стало плохо
Как всегда, участникам марафона будут доступны три дистанции. Пробежать 5 км позволено кому угодно. На дистанцию 10 км допускают только бегунов старше 16 лет. Сама марафонская дистанция длиной в 42,195 км носит рейтинг 18+.
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