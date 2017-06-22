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22 июня 2017, 12:13 | Летние: Легкая атлетика | Om1.ru

Сибирский международный марафон снова состоится в День города

Организаторы решили приурочить забег к главному празднику Омска, хотя с 2012 года эти два мероприятия разводили по времени.

Организаторы решили приурочить забег к главному празднику Омска хотя с 2012 года эти два мероприятия разводили по времени. Увеличить
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В 2017 году Сибирский международный марафон пройдёт в День города — 5 августа. Как сообщают организаторы, соревнование вернулось на свою традиционную дату проведения — первую субботу августа.

Напомним, что с 1990 по 2011 год Сибирский международный марафон проводился в первую августовскую субботу. В 2012 году забег назначили на 12 августа, отделив от Дня города и приурочив к Олимпийскому марафону в Лондоне. Однако многим спортсменам стало плохо из-за сильной жары. Тогда организаторы решили перенести марафон на более прохладный сезон, и с 2013 по 2015 год мероприятие проводилось в сентябре. В прошлом году в честь 300-летия Омска марафон назначили на первое воскресенье месяца — 7 августа, на следующий день после основных юбилейных торжеств.

Как всегда, участникам марафона будут доступны три дистанции. Пробежать 5 км позволено кому угодно. На дистанцию 10 км допускают только бегунов старше 16 лет. Сама марафонская дистанция длиной в 42,195 км носит рейтинг 18+.
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