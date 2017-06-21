РУСАДА дисквалифицировало трех российских легкоатлетов на четыре года за допинг
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о четырехлетней дисквалификации российских бегунов Инги Абитовой, Анастасии Капачинской и Дениса Алексеева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Абитова является чемпионкой Европы в беге на дистанции 10 км, на Играх в Пекине стала шестой. Капачинская выиграла чемпионат мира в 2003 году в беге на 200 м, а также чемпионат Европы (2010) в эстафете 4×400 м, результат на Олимпиаде — второе место в эстафете (результат позднее был аннулирован
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