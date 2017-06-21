РУСАДА дисквалифицировало трех российских легкоатлетов на четыре года за допинг

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Допинг-пробы спортсменов с Олимпиады 2008 года в Пекине показали наличие запрещенных веществ, их результаты с Игр аннулированы. В анализах Капачинской были обнаружены запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон и станозолол, ее дисквалификация отсчитывается с 1 июля 2016 года.

Перепроверка допинг-пробы Абитовой показала наличие в ней дегидрохлорметилтестостерона, ее дисквалификация истекает 12 июня 2018 года, в пробе Алексеева также обнаружен дегидрохлорметилтестостерон (дисквалификация до 15 ноября 2018 года). При этом отмечается, что спортсмены согласились с указанным сроком дисквалификации.