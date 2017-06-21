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21 июня 2017, 14:33 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

РУСАДА дисквалифицировало трех российских легкоатлетов на четыре года за допинг

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о четырехлетней дисквалификации российских бегунов Инги Абитовой, Анастасии Капачинской и Дениса Алексеева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Наказаны Инга Абитова Анастасия Капачинская и Денис Алексеев. Увеличить
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Допинг-пробы спортсменов с Олимпиады 2008 года в Пекине показали наличие запрещенных веществ, их результаты с Игр аннулированы. В анализах Капачинской были обнаружены запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон и станозолол, ее дисквалификация отсчитывается с 1 июля 2016 года.

Перепроверка допинг-пробы Абитовой показала наличие в ней дегидрохлорметилтестостерона, ее дисквалификация истекает 12 июня 2018 года, в пробе Алексеева также обнаружен дегидрохлорметилтестостерон (дисквалификация до 15 ноября 2018 года). При этом отмечается, что спортсмены согласились с указанным сроком дисквалификации.

Абитова является чемпионкой Европы в беге на дистанции 10 км, на Играх в Пекине стала шестой. Капачинская выиграла чемпионат мира в 2003 году в беге на 200 м, а также чемпионат Европы (2010) в эстафете 4×400 м, результат на Олимпиаде — второе место в эстафете (результат позднее был аннулирован из-за положительной допинг-пробы Капачинской). Алексеев на Играх в Пекине завоевал бронзу в эстафете 4×400 м, однако данный результат также был аннулирован из-за допинга у спортсмена.
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