Легкоатлетка Ласицкене примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

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По словам менеджера, лондонский этап «Бриллиантовой лиги» был очень важен для российской спортсменки в плане подготовки к августовскому чемпионату мира, который состоится в первой половине августа также в столице Великобритании. Однако весной, когда Ласицкене формировала свой календарь выступлений, организаторы июльского старта не проявляли заинтересованности в приглашении этой спортсменки к себе на турнир.

«Ситуация изменилась, нам пришло приглашение из Лондона, — отметила Назарова. — Мария намерена выступить на этом этапе и сегодня уже отдала все документы на получение британской визы. К сожалению, в Лондон она отправится без своего тренера Геннадия Габриляна. Но без поддержки она там точно не останется».

6 июля Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне.