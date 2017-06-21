Легкоатлетка Ласицкене примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение от организаторов лондонского этапа «Бриллиантовой лиги», который пройдет 9 июля, и намерена принять в нем участие. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.
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По словам менеджера, лондонский этап «Бриллиантовой лиги» был очень важен для российской спортсменки в плане подготовки к августовскому чемпионату мира, который состоится в первой половине августа также в столице Великобритании. Однако весной, когда Ласицкене формировала свой календарь выступлений, организаторы июльского старта не проявляли заинтересованности в приглашении этой спортсменки к себе на турнир.
«Ситуация изменилась, нам пришло приглашение из Лондона, — отметила Назарова. — Мария намерена выступить на этом этапе и сегодня уже отдала все документы на получение британской визы. К сожалению, в Лондон она отправится без своего тренера Геннадия Габриляна. Но без поддержки она там точно не останется».
6 июля Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в швейцарской Лозанне.
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