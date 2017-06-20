Сборная Беларуси по легкой атлетике выступит сильнейшим составом на командном ЧЕ во Франции
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по легкой атлетике выступит сильнейшим составом на командном чемпионате Европы в суперлиге, который с 23 по 25 июня пройдет во французском Лилле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации легкой атлетики.
В заявочном списке команды 46 спортсменов, среди которых успевшие громко заявить о себе в текущем сезоне на международных стартах прыгун в высоту Павел Селиверстов, копьеметательница Татьяна Холодович, толкательница ядра Алена Дубицкая. В беговых дисциплинах особые надежды во Франции связываются с выступлениями Алины Талай и Эльвиры Герман (обе — 100 м с барьерами), Марины Арзамасовой (800 м).
В 2015 году на командном чемпионате Европы в Чебоксарах белорусы семь раз поднимались на пьедестал почета. Золотую медаль в беге на 100 м с барьерами с результатом 12,80 сек выиграла Алина Талай. В метании копья другой лидер команды Татьяна Холодович заняла второе место, отправив снаряд на 61,08 м. В итоге сборная заняла девятое место, набрав 217 очков, и сохранила прописку в суперлиге турнира.
Перед белорусской командой на предстоящих соревнованиях в Лилле поставлена задача сохранения прописки в элитном дивизионе. Для этого необходимо занять место не ниже восьмого среди 11 сборных. Командный чемпионат Европы
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