Сборная Беларуси по легкой атлетике выступит сильнейшим составом на командном ЧЕ во Франции

В заявочном списке команды 46 спортсменов, среди которых успевшие громко заявить о себе в текущем сезоне на международных стартах прыгун в высоту Павел Селиверстов, копьеметательница Татьяна Холодович, толкательница ядра Алена Дубицкая. В беговых дисциплинах особые надежды во Франции связываются с выступлениями Алины Талай и Эльвиры Герман (обе — 100 м с барьерами), Марины Арзамасовой (800 м).

В 2015 году на командном чемпионате Европы в Чебоксарах белорусы семь раз поднимались на пьедестал почета. Золотую медаль в беге на 100 м с барьерами с результатом 12,80 сек выиграла Алина Талай. В метании копья другой лидер команды Татьяна Холодович заняла второе место, отправив снаряд на 61,08 м. В итоге сборная заняла девятое место, набрав 217 очков, и сохранила прописку в суперлиге турнира.