Девятовский: Массовый спорт стал востребован в Беларуси
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый спорт стал востребован в Беларуси. Об этом заявил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский сегодня во время круглого стола в
пресс-центре БЕЛТА на тему «Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд».
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По его мнению, благодаря четкой организации массовых спортивных праздников удалось привлечь и объединить многих людей. «Минский полумарафон с каждым годом проводить все легче. Участники уже знают, как будет проходить забег, представляют его организацию и с удовольствием регистрируются. К примеру, в Минском полумарафоне 2016 года приняли участие бегуны из 124 населенных пунктов Беларуси. Могу смело сказать, что массовый спорт стал востребован в Беларуси», — подчеркнул Вадим Девятовский.
«Точно знаю, многие приверженцы здорового образа жизни планируют рабочий график, чтобы принять участие в сентябрьском полумарафоне в Минске. Такими яркими масштабными спортивными акциями мы сплачиваем людей вокруг занятий спортом», — отметил ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Репкин.
Первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов в свою очередь констатировал, что календарь массовых мероприятий в этом сезоне по числу событий не уступает программе профессионального спорта. «Уверен, вложенные в физическую культуру средства оправданы. Количество участников различных
Все материалы круглого стола «Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд».
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