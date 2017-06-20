Девятовский: Массовый спорт стал востребован в Беларуси

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По его мнению, благодаря четкой организации массовых спортивных праздников удалось привлечь и объединить многих людей. «Минский полумарафон с каждым годом проводить все легче. Участники уже знают, как будет проходить забег, представляют его организацию и с удовольствием регистрируются. К примеру, в Минском полумарафоне 2016 года приняли участие бегуны из 124 населенных пунктов Беларуси. Могу смело сказать, что массовый спорт стал востребован в Беларуси», — подчеркнул Вадим Девятовский.

«Точно знаю, многие приверженцы здорового образа жизни планируют рабочий график, чтобы принять участие в сентябрьском полумарафоне в Минске. Такими яркими масштабными спортивными акциями мы сплачиваем людей вокруг занятий спортом», — отметил ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Репкин.

Первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов в свою очередь констатировал, что календарь массовых мероприятий в этом сезоне по числу событий не уступает программе профессионального спорта. «Уверен, вложенные в физическую культуру средства оправданы. Количество участников различных физкультурно-массовых мероприятий — яркое тому подтверждение. Для многих любителей здорового образа жизни тот же Минской полумарафон или велопробег — настоящий праздник», — отметил он.

Все материалы круглого стола «Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд».