Быстрее секундомера. Что происходило во время легендарной «Ночи скорости»

Мы привыкли восхищаться невероятными рекордами современных атлетов на спринтерских дистанциях. Усэйн Болт и вовсе приблизил нас к мысли о том, что в ближайшие годы кто-нибудь сможет разменять на стометровке 9,5 секунды. Однако полвека назад такую скорость представить было невозможно. Ровно 49 лет назад — 20 июня 1968 года — на чемпионате США по лёгкой атлетике впервые был преодолён 10-секундный барьер. Новый мировой рекорд был не только установлен, но и дважды повторен за один и тот же вечер. Впрочем, один из рекордсменов всё-таки оказался лучше других, а потому навсегда вписал своё имя в историю. Вспоминаем удивительные события «Ночи скорости» в Сакраменто почти полувековой давности.

Судья точнее электроники

«Это… Это нечто невероятное! — с трудом подбирал слова новоиспечённый рекордсмен мира, но серебряный призёр в беге на 100 метров Джим Хайнс. — Думаю, такое больше никогда не повторится!» Джиму было от чего потерять голову: на предолимпийском чемпионате США в Сакраменто Хайнс не просто стал быстрейшим человеком на планете: он покорил знаковый 10-секундный барьер. Новый рекорд на стометровке составлял 9,9 секунды.

Почему время было без сотых? Да потому что в конце 60-х официальные результаты засекались по ручному секундомеру, а электронная система фиксации времени только-только начала применяться на наиболее крупных легкоатлетических соревнованиях, однако использовалась как вспомогательная — официальные результаты по ней не засчитывались. Звучит поразительно, но полвека назад человечество больше доверяло судье с секундомером, чем электронике!

Такой подход, конечно, создавал спортсменам массу проблем и порождал огромное количество неточностей. К примеру, впервые результат 10,0 секунды был показан 21 июня 1960 года спринтером из ФРГ Армином Хари. И он считался мировым рекордсменом следующие восемь лет, несмотря на то что за это время девять различных спортсменов 11 раз показали те же 10 секунд. Причём некоторые из них по электронному хронометражу даже опередили Хари. Например, тот же Хайнс в мае 1967-го пробежал 100 метров за 10,17 против 10,25 у немца. Однако в официальных протоколах у обоих значилось по 10,0, и мировой рекорд не обновлялся.

Три рекорда за пять минут

Первый же предварительный забег на 100 метров в рамках открытого чемпионата США заставил всех, кто находился на стадионе колледжа Сакраменто, испытать лёгкий шок. На секундомере значились цифры 9,8, показанные Хайнсом, а Ронни Рей Смит, занявший второе место, повторил мировой рекорд — 10,0. Вот только зафиксировать невероятное мировое достижение не позволила погода: во время забега попутный ветер достигал скорости 2,8 м/с при допустимых 2,0 м/с. Однако столь выдающееся время заставило зрителей обратить на беговую дорожку пристальное внимание. И там начали разворачиваться по-настоящему невероятные события.



Второй и третий предварительные забеги также проходили при сильном ветре, который помог Миллеру Ленноксу из Ямайки пробежать дистанцию за 9,9 секунды, а также двум американским атлетам, показавшим 10,0. К четвёртому предварительному забегу ветер стих, но остановить поток сумасшедших результатов никому было не под силу: американец Чарльз Грин и француз Роже Бабмюк по всем правилам повторили мировое достижение — 10,0.

А через несколько минут пришло время и побить его. В первом полуфинале Джим Хайнс финишировал в метре от Ронни Рея Смита, но оба секундомера показали 9,9. Электронные приборы показали чуть более низкие результаты: 10,03 и 10,14. Однако в протокол пошли только девятки. Впрочем, это был не конец удивительного шоу: во втором полуфинальном забеге Чарльз Грин показал всё те же 9,9 секунды по ручному секундомеру и 10,10 по электронному. Зрители на трибунах просто не верили своим глазам — три лучших результата в мире за пять минут!

«Это был по-настоящему удивительный день! Наверное, лучший и самый быстрый день в моей жизни, — вспоминал позже Чарльз Грин, выигравший финал с результатом 10,0. — По современным меркам мы были не так уж и быстры, но тогда нам казалось, что мы бежим на космических скоростях. И, конечно, острое соперничество добавляло нам адреналина в кровь».

Последний рекорд на ручном секундомере

Наутро американские спортивные газеты вышли с заголовками «Ночь скорости», а также многочисленными фотографиями главных героев и решающих моментов забегов. Фотографии с автографами до сих пор имеют историческую ценность: например, кадр финишного момента финала с автографами семи его участников можно приобрести в США на аукционе со стартовой ценой $ 245. Впрочем, гораздо большее значение «Ночь скорости» имела с точки зрения внедрения современных технологий. Организаторам повезло, что Хайнс и лучший результат по ручному секундомеру показал первый, и по электронному был быстрее всех. А если бы первый и второй полуфиналы поменялись местами — не получилось бы громкого скандала из-за того что Грин пробежал первым 9,9, но Хайнс в действительности был быстрее, показав 10,03?

ИААФ начала фиксировать рекорды по ручному секундомеру лишь в 1977 году, но результат Хайнса в Сакраменто был признан официальным мировым рекордом задним числом. Правда, за девять лет он был превышен (по электронному секундомеру) дважды. Один раз — Чарльзом Грином (10,02), другой — самим же Хайнсом на Олимпиаде в Мехико (9,95). А 9,9, показанные им в Сакраменто, так и остались последним мировым рекордом, зафиксированным рукой судьи.



Олимпийские игры 1968 года стали прямым продолжением невероятной «Ночи скорости». Его могло бы не быть, если бы чернокожие американские атлеты бойкотировали соревнования в знак протеста против расовой дискриминации в стране. Однако конфликт был улажен, и зрители по всему миру стали свидетелями выдающегося финала, в котором Хайнс и Грин заняли первое и третье места, а вторым стал Леннокс с Ямайки, который был и в Сакраменто. При этом результат Хайнса по электронному секундомеру — 9,95 — закрыл вопрос о преодолении спринтерами 10-секундном отметки, хотя и был официально признан только в 1977-м. А побить этот рекорд новому американскому суперспринтеру удалось лишь 15 лет спустя — в 1983 году.