USADA не стало дисквалифицировать бегунью после положительного теста на зеранол
Допинг-проба американской легкоатлетки Эджи Уилсон, взятая на соревнованиях Millrose Games в феврале 2017 года, дала положительный результат на зеранол.
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В рамках этого турнира спортсменка установила рекорд США в беге на 800 м — 1.58,27.
Американское антидопинговое агентство (USADA) рекорд аннулировало, но не дисквалифицировало бегунью, посчитав, что зеранол попал в её организм вместе с говядиной.
По словам представителей USADA, концентрация запрещённого вещества была очень маленькой, сообщает FloTrack.
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