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20 июня 2017, 15:07 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

USADA не стало дисквалифицировать бегунью после положительного теста на зеранол

Допинг-проба американской легкоатлетки Эджи Уилсон, взятая на соревнованиях Millrose Games в феврале 2017 года, дала положительный результат на зеранол.

<nobr>Допинг-проба</nobr> американской легкоатлетки <span class=error>Эджи</span> <span class=error>Уилсон</span> взятая на соревнованиях Millrose Games в феврале 2017 года дала положительный результат на <span class=error>зеранол</span>. Увеличить
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В рамках этого турнира спортсменка установила рекорд США в беге на 800 м — 1.58,27.

Американское антидопинговое агентство (USADA) рекорд аннулировало, но не дисквалифицировало бегунью, посчитав, что зеранол попал в её организм вместе с говядиной.

По словам представителей USADA, концентрация запрещённого вещества была очень маленькой, сообщает FloTrack.
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