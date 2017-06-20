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20 июня 2017, 11:44 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF до 1 июля оформит свод правил для российских участников ЧМ-2017

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до конца июня завершит разработку регламента по участию в чемпионате мира в Лондоне российских спортсменов, которым разрешено выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор департамента коммуникаций IAAF Крис Тернер.

Выступление российских легкоатлетов будет строго регламентировано в связи с тем что они выступают на международных стартах в нейтральном статусе. Увеличить
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IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили 14 российских легкоатлетов, среди которых Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Вера Ребрик и Анжелика Сидорова.

«Свод правил для нейтральных атлетов, которые намерены выступить в чемпионате мира, будет готов до конца этого месяца», — отметил Тернер.

Как ранее уже сообщал ТАСС, этот документ будет основываться на Кодексе поведения IAAF.

Также IAAF должна принять решение о возможности аккредитации на ЧМ-2017 личных тренеров и других представителей окружения нейтральных спортсменов.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа 2017 года.
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