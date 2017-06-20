Рыпакова: Сейчас никто не может составить Ласицкене серьезную конкуренцию

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Обладательница золотой медали Олимпиады в Лондоне и бронзовых наград Игр в Пекине (2008) и в Рио-де-Жанейро (2016) в тройном прыжке Ольга Рыпакова из Казахстана в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» оценила выступление российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене на этапах «Бриллиантовой лиги» — ежегодной серии соревнований, организуемых Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

— Мария Ласицкене одержала победу на очередном этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Это ее седьмой успех в текущем сезоне и 15-й подряд. Есть ли сейчас кто-то равный ей по силам в женских прыжках в высоту?

— Мария производит впечатление очень уверенной спортсменки. Мне нравится, как она ведет себя в секторе — очень уравновешенно, спокойно, точно зная, что делать. Я всегда болею за нее. Это спортсменка высокого уровня, и по прыжкам видно, что она отличается от всех остальных.

С каждым стартом Мария закрепляет свои лидерские позиции. Из тех спортсменок, которые выступают сейчас, я не вижу никого, кто мог бы составить ей серьезную конкуренцию.

Конечно, в спорте всякое бывает, и везение может кому-то помочь, но Маша сейчас лидер.

— Ласицкене приняла участие в семи турнирах за 24 дня и везде победила, причем все соревнования проходили в разных странах и на двух континентах. Долго ли спортсмен может выступать в таком бешеном ритме и не скажется ли это негативно на результатах Марии чемпионате мира в Лондоне, который состоится в августе?

— Зависит от спортсмена. Если у Марии очень серьезная подготовка (а я думаю, она активно тренировалась в подготовительном сезоне), то все возможно. Она профессиональный атлет, ее тренер знает и чувствует ее состояние, так что они знают, что делают. Лично для меня это, наверное, было бы сложно, но Маша чем больше выступает, тем увереннее себя чувствует. Надеюсь, что к чемпионату мира она подойдет на пике своей формы.

— Из-за санкций к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ласицкене полтора года не могла выступать на международном уровне. Можно предположить, что ее уровень сейчас был бы намного выше, если бы она не были выбита из соревновательного графика?

— Тут невозможно точно сказать. Может быть,

Мария наверстывает упущенное, старается максимально реализовать себя, делая столько стартов.

В этом смысле возможно, что длительный отдых даже пошел на пользу.

— На последнем этапе «Бриллиантовой лиги» Ласицкене брала все свои прыжки до двух метров с первой попытки, но, когда она уже гарантировала себе победу, то решила побить рекорд лиги и поставила планку 2.06 м, но взять ее не смогла. Как вы думаете, сможет ли Мария в ближайшее время взять эту высоту, учитывая, что 11 июня на этапе Мирового вызова в Хенгело она уже установила личный рекорд 2,04 м?

— Мария прыгает уже довольно близко к этой высоте. Может быть, в том, что она до сих пор ее не покорила, виновата усталость: все-таки она проводит старт за стартом, стабильно, на очень высоком уровне. Возможно, Маша пробует себя на этих высотах больше психологически, чтобы на чемпионате мира показать отличные результаты. Лично желаю ей показать в Лондоне очень высокие прыжки.

— Заметно, что Мария пытается раз за разом покорять рекорды. В том же Хенгело она впервые в карьере предприняла попытку побить мировой рекорд 2,09 м, но трижды сбила планку на высоте 2,10. Это стремление означает, что спортсмен уже осознает себя как мировую звезду и созрел для исторических свершений?

— Думаю, это больше со стороны так кажется. Нам хочется, чтобы так было. Сама Маша, скорее всего, даже не думает об этом. Она просто делает свою работу и стремится себя совершенствовать. По себе сужу и могу сказать, что, как только начинаешь думать о регалиях, званиях, конкретных высотах и рекордах, обычно мало что получается (смеется).

А если просто наслаждаться своими прыжками, развиваться и заниматься собой, может получиться все, о чем ты даже и не думал, но внутри хотел.

— Сама Мария говорила, что нейтральный флаг, под которым она вынуждена выступать из-за санкций на ВФЛА, ее «раззадоривает и злит». Насколько такая негативная мотивация может быть эффективной в спорте?

— Для кого-то такая мотивация может быть эффективной, конечно!

Для Маши это действительно очень большой стимул. Нейтральный флаг будит в ней спортивную злость.

У нее сильный характер, и в любой ситуации она настроит себя так, как нужно. Но кого-то такая ситуация, наоборот, психологически угнетает.

— Другой известный российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков занял второе место на том же этапе «Бриллиантовой лиги», что и Ласицкене. На предыдущем этапе он был третьим, а до этого — пятым. Сам он заявляет, что главным стартом сезона является чемпионат мира в Лондоне, поэтому этапы Бриллиантовой лиги сейчас не в приоритете. Правильно ли такое отношение, в корне отличающееся от подхода Ласицкене?

— В таких результатах Сергея виноват недостаток стартов в прошлом году. Сейчас перед спортсменом стоит задача, прежде всего, почувствовать соревновательный дух, посмотреть на конкурентов. Если судить по себе, то для меня главный старт — это чемпионат мира. А «Бриллиантовая лига» может быть этапом подготовки, где нужно себя проверять. Вполне возможно, что Сергей точно так же настраивается на главные соревнования года, чтобы набрать лучшую форму именно к ним.

— От России на чемпионат мира в Лондоне отобрались восемь спортсменов из 14-ти, допущенных ИААФ до международных соревнований. Это уже упомянутые Ласицкене, Шубенков, а также прыгунья в длину Дарья Клишина, прыгуны с шестом Илья Мудров, Анжелика Сидорова и Ольга Муллина, метательница копья Вера Ребрик и ходок Сергей Широбоков. Какие перспективы могут быть у такого урезанного состава сборной?

— Каждый спортсмен будет прикладывать все усилия, чтобы показать себя и максимум своих возможностей, несмотря на… не буду вдаваться в политику.

Конечно, восемь человек уже не будут настоящей сборной России, но своим участием они все равно страну представят.

Ведь все будут знать, откуда эти спортсмены. Все будут знать, что они россияне. Дума, что своим выступлением они хотят показать, что в стране есть сильные, чистые атлеты, которые достойны призовых мест. Разумеется, тяжело выступать неполным составом, и россияне будут выглядеть немного обособленно, но ничего не поделаешь. Нужно просто хорошо выступать.