Индивидуальные заявки в IAAF за последний месяц подали 29 российских легкоатлетов

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В настоящее время таким правом обладают 14 членов сборной России: Мария Ласицкене (Кучина), Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Дарья Клишина и т. д.

«Начиная с 15 мая 29 российских спортсменов подали индивидуальные заявки в IAAF», — сообщила Трущенкова, назвав фамилию каждого легкоатлета.

Изъявили желание выступать на зарубежных стартах в нейтральном статусе София Бродацкая, Денис Нижегородов, Ольга Шаргина, Клавдия Афанасьева и Ксения Булдыгина (все — спортивная ходьба); Аксана Гатауллина и Ангелина Краснова (все — шест); Данила Данилов (молот); Алена Мамина (200 и 400 м); Елена Панова и Алексей Худяков (все — диск); Елена Седова (10 000 м, полумарафон); Рушан Абдулкадеров (60, 100 и 200 м); Ирина Такунцева (400 м с барьерами); Виктор Бахарев (3000 м с препятствиями); Валерий Йордан (копье); Степан Киселев и Марина Ковалева (все — марафон); Игорь Максимов (5000 и 10000 м); Елизавета Царева (метания); Владимир Краснов и Надежда Котлярова (все — 400 м); Костантин Лядусов (ядро); Полина Миллер (200 м); Елена Соколова (длина); Елена Зуйкевич (400 м, 400 м с барьерами); Илья Иванюк (высота) и Виктория Прокопенко (тройной прыжок).

К 31 мая IAAF сумела рассмотреть ряд этих заявок и приняла решение дать отрицательный ответ Бродацкой, Седовой, Абдулкадерову, Бахареву и Максимову. Всего не допущены к участию в международных стартах 44 российских легкоатлета, из которых семеро выступают в ветеранских соревнованиях.

Среди подавших заявку в международный пул тестирования IAAF в настоящее время входят Мамина, Афанасьева, Сарайкин, Гатауллина и Миллер, причем две последних спортсменки вошли в пул тестирования только 16 июня.