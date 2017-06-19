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19 июня 2017, 17:01 | Летние: Легкая атлетика | Lenta.Ru

Блаттер сравнил информатора WADA Степанову со школьной ябедой

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер сравнил российскую легкоатлетку, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлию Степанову, с ябедой в школе. Слова 81-летнего функционера приводит The Guardian.

Бывший президент Международной федерации футбольных ассоциаций Йозеф Блаттер сравнил российскую легкоатлетку информатора Всемирного антидопингового агентства Юлию Степанову с ябедой в школе. По мнению 81-летнего функционера быть информатором — неправильно. Увеличить
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«Она хочет поехать на Олимпиаду. Теперь все говорят, что это позор, что она не была допущена, потому что она — информатор. Скоро осведомителям будет позволено все. Но если ты информатор, то это тоже неправильно. Если в школе есть ученик, который все докладывает учителю, то… Информаторы похожи на ябед в школе», — сказал Блаттер.

Степанова вместе с мужем — бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства Виталием Степановым — главные действующие лица в фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Они сотрудничали с WADA, которое начало расследование после выхода картин. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

После выхода фильма WADA инициировало расследование, итогом которого стало отстранение ряда российских спортсменов от международных стартов.
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