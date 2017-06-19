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https://sport.mail.ru/news/athletics/30118944/
19 июня 2017, 13:45 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА: IAAF предполагает участие в юношеском ЧМ российских легкоатлетов

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассчитывает, что некоторые молодые российские спортсмены, которые получат нейтральный статус, смогут принять участие в юношеском чемпионате мира в Найроби. Об этом сообщил ТАСС спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников.

IAAF опубликовала новый международный пул допинг-тестирования, в котором представительство российских спортсменов возросло с 60 до 73 человек. Из 13 включенных спортсменов десять родились в 2000 или 2001 годах и входят в юношескую сборную страны.

«IAAF приняла решение включить нескольких молодых российских легкоатлетов в свой пул допинг-тестирования для того, чтобы они имели шанс выступить на юношеском чемпионате мира в Найроби, — заметил Крупорушников. — Как вы знаете, некоторые страны отказались отправлять своих спортсменов на этот турнир. IAAF заинтересована в увеличении числа участников соревнований. Она сама проявила инициативу, включив наших юных спортсменов в свой пул».

В новый список вошли десять российских легкоатлетов: Полина Миллер (бег 200 м), Сергей Кожевников (спортивная ходьба), Екатерина Горшенина (спортивная ходьба), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Ирина Курбакова (спринт), Варвара Насибулина (спринт), Валентина Ульянова (прыжки в высоту), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Данила Тундыков (бег 3000 м) и Салават Илькаев (спортивная ходьба). Никто из этих спортсменов пока не получил от IAAF разрешения на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Юношеский чемпионат мира пройдет в столице Кении Найроби с 12 по 16 июля. Как сообщает официальный сайт IAAF, срок подачи заявок на участие в турнире истекает 26 июня.
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ТАСС, 19 июня. /ТАСС/. Список российских спортсменов, включенных в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), увеличился на 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.
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