ВФЛА: IAAF предполагает участие в юношеском ЧМ российских легкоатлетов
МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассчитывает, что некоторые молодые российские спортсмены, которые получат нейтральный статус, смогут принять участие в юношеском чемпионате мира в Найроби. Об этом сообщил ТАСС спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников.
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В новый список вошли десять российских легкоатлетов: Полина Миллер (бег 200 м), Сергей Кожевников (спортивная ходьба), Екатерина Горшенина (спортивная ходьба), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Ирина Курбакова (спринт), Варвара Насибулина (спринт), Валентина Ульянова (прыжки в высоту), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Данила Тундыков (бег 3000 м) и Салават Илькаев (спортивная ходьба). Никто из этих спортсменов пока не получил от IAAF разрешения на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Юношеский чемпионат мира пройдет в столице Кении Найроби с 12 по 16 июля. Как сообщает официальный сайт IAAF, срок подачи заявок на участие в турнире истекает 26 июня.
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