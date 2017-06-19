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19 июня 2017, 13:33 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Тринадцать российских легкоатлетов дополнили пул допинг-тестирования IAAF

ТАСС, 19 июня. /ТАСС/. Список российских спортсменов, включенных в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), увеличился на 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.

В настоящее время в пул IAAF входят 73 российских спортсмена. Увеличить
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В настоящее время в пул IAAF входят 73 российских легкоатлета. По сравнению с последним списком, сформированным 28 марта, российское представительство увеличилось на 13 человек. Это Алена Бугакова (толкание ядра), Алена Белякова (метание диска), Софья Палкина (метание молота), Полина Миллер (бег 200 м), Сергей Кожевников, Екатерина Горшенина, Эльвира Хасанова, Салават Илькаев (все — спортивная ходьба), Ирина Курбакова, Варвара Насибулина (обе — спринт), Валентина Ульянова (прыжки в высоту), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом), Данила Тундыков (бег 3000 м).

Все спортсмены, включенные в пул тестирования IAAF, обязаны соблюдать требования по предоставлению информации о своем местонахождении в соответствии с антидопинговыми правилами IAAF, ежеквартально отправлять информацию о своем местонахождении в указанный период. По правилам спортсмены должны находиться по тем адресам, о которых они уведомили, в указанное время.

Каждый спортсмен пула IAAF может быть проверен по решению организации в любой момент.
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Новости Легкой атлетики

ВФЛА: IAAF предполагает участие в юношеском ЧМ российских легкоатлетов

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) рассчитывает, что некоторые молодые российские спортсмены, которые получат нейтральный статус, смогут принять участие в юношеском чемпионате мира в Найроби. Об этом сообщил ТАСС спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников.
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