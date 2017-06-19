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Это ее седьмая победа подряд после того, как ИААФ разрешила спортсменке выступать под нейтральным статусом.

«ШТУРМОВАЛА РЕКОРД МИРА И МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ»

— По такой погоде (весь день в Жуковском шел дождь. — Прим. ред.) 1,97 нормальный результат, — рассказала журналистам по окончании соревнований победительница. — Да и в секторе я осталась одна. В таких условиях раззадорить себя сложно. И мой тренер Геннадий Гарикович (Габрилян. — Прим. ред.) меня в этом поддержал.

— Но он вам говорил, чтобы вы закончили еще после 1,94, но вы продолжили прыгать. Почему?

— Я смотрю на свое самочувствие. Решила, что могу прыгнуть выше, поэтому продолжила. Но когда взяла 1,97, подумала — хватит, пора остановиться.

— Каков предел ваших возможностей?

— Предела нет, — смеется Мария. — Пока прыгается, нужно соревноваться и постоянно поднимать планку.

— Насколько для вас важно, чтобы в секторе были сильные соперницы?

— Это важно, совсем другие эмоции получаешь.

— Недавно на турнире в Польше вы штурмовали вечный мировой рекорд Стефки Костадиновой, равный 2 метрам, 9 сантиметрам. Вы знаете, сколько лет он держится?

— Уже тридцать лет (рекорд установлен 30 августа 1987 года. — Прим. ред.).

— Какие ощущения испытали на высоте 2,10?

— Отличные. Это высота, которую хочется покорить и перед которой не испытываешь страх. Это Геннадий Гарикович так психологически меня настроил, что я подходила к этой высоте с простой мыслью, что мне ее просто нужно взять. И мне на этой высоте очень понравилось. Хочу опять туда вернуться. Но я понимаю, что это не так просто, но гонку за рекордом устраивать не собираюсь.

— На тренировках не пробовали побить рекорд?

— На тренировках мы такие высоты никогда не ставим, наш предел — 1,85.

«ОБИДНО, КОГДА РЯДОМ С ФАМИЛИЕЙ БЕЛЫЙ КВАДРАТИК»

— На международных стартах вы выступаете под белым флагом. Когда вас объявляют, название страны звучит?

— Ни разу не слышала. Как-то сумбурно объявляют, с паузами. Организаторам, видимо, самим непонятно, как нас представлять. Поэтому просто называют мою новую фамилию. Но при ее произнесении испытывают сложности. Например, на пресс-конференции в Риме фамилию сильно исковеркали.

— Выступление под белым флагом давит психологически или наоборот раззадоривает?

— Злит и раззадоривает. Хочется показать, что мы здесь, мы хорошо готовы. Все знают, что мы из России. Церемонии награждения на коммерческих стартах не бывает, но в инфографике напротив фамилии нарисован белый флаг с аббревиатурой ANA, что означает нейтральный спортсмен.

— Соперницы за спиной не шепчутся, вот, мол, явилась?

— Ничего такого не было. Все девочки, с которыми прыгала полтора года назад, хорошо встретили. А девчонки из Украины поздравили с возвращением, сказали, что без меня им скучно соревноваться.

— Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский как-то заявил, что не смог бы выступать под нейтральным флагом.

— Послушайте, когда Юрий Михайлович это сказал? Когда у него уже была красивая олимпийская медаль, а у меня ее пока нет. Нас поставили в такие условия, и мы на них вынуждены пойти.

— Мария, вы, как принято говорить в спорте, всех просто рвете. Столько энергии накопили за время простоя?

— Не ставлю такой задачи — непременно побеждать на каждом старте. Просто приезжаю и прыгаю.

— Вы рассчитываете пик формы? Как бы до чемпионата мира все не выплеснуть.

— Это Геннадий Гарикович рассчитывает. Он умеет подводить к главным стартам. Мое дело выполнять его распоряжения.

— Сколько раз за последние три месяца вас навещали офицеры WADA?

— Проверка идет по графику. В последний раз сдавала анализы после Рима, 8 июня. Ничего в этом плане не изменилось, но не заметила, чтобы в отношении меня со стороны WADA был ажиотаж.

— WADA вкладывает серьезные усилия и финансы в создание сети информаторов. Как к этому относитесь?

— Никак, не хочу даже об этом думать, это дело WADA.

— Нет мыслей добиться от ИААФ, WADA или лично Ричарда Макларена (глава WADA. — Прим. ред.) материальной компенсации за пропуск Олимпиады?

— Пока наши мысли совсем о другом — как подготовиться к чемпионату мира? Осталась ли обида? Конечно, осталась. Мы и сейчас не успокоились, нам не нравится прыгать, когда рядом с твоей фамилией стоит какой-то белый квадратик.