Де Грассе победил в беге на 100 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

В метании диска победили кубинка Яими Перес (67,92) и Федрик Дакрес из Ямайки (68,36), в беге на 200 м — Мюриэль Ауре из Кот-д’Ивуара (22,68), на 800 м — представительница Бурунди Франсин Нийонсаба (1.59,11).

В беге на 400 метров с барьерами победил норвежец Карстен Вархольм (48,82), на 400 м — Стивен Гардинер из Багамских островов (44,58), на 3000 м с препятствиями — Суфьян Эль-Баккали из Марокко (8.15,01), на 1500 м — кениец Тимоти Черуйот (3.30,77).

В прыжках в длине первенствовал Луво Маньонга из ЮАР (8,36). Лучшим на стометровке стал канадец Андре де Грассе (9,69).