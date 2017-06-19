Де Грассе победил в беге на 100 м на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
В Стокгольме (Швеция) прошёл этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике.
В метании диска победили кубинка Яими Перес (67,92) и Федрик Дакрес из Ямайки (68,36), в беге на 200 м — Мюриэль Ауре из Кот-д’Ивуара (22,68), на 800 м — представительница Бурунди Франсин Нийонсаба (1.59,11).
В беге на 400 метров с барьерами победил норвежец Карстен Вархольм (48,82), на 400 м — Стивен Гардинер из Багамских островов (44,58), на 3000 м с препятствиями — Суфьян
В прыжках в длине первенствовал Луво Маньонга из ЮАР (8,36). Лучшим на стометровке стал канадец Андре де Грассе (9,69).
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