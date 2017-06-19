Семерка побед для Ласицкене

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КАК ЭТО БЫЛО

В Стокгольме Ласицкене выступала в сильнейшей компании, за исключением разве что олимпийской чемпионки Рут Бейтиа. Но возрастная испанка в любом случае особой погоды в секторе нынче не делает. Сама же Мария буквально два дня назад прыгала на соревнованиях в холодном и дождливом Жуковском, а 11 июня в Хенгело установила личный рекорд 2,04 м.

Несмотря ни на что, в секторе наша прыгунья не подавала ни малейших признаков усталости. Со всеми высотами, до двухметровой высоты включительно, она справлялась с первой попытки. Этот рубеж уже стал для Ласицкене настолько привычен, что перелетев планку и зафиксировав победу на соревнованиях она даже не стала праздновать.

Вместо этого Мария попросила поставить планку на отметку 2,06 м — это рекорд «Бриллиантовой лиги». Пока он ей не покорился, но попытки на этой высоте выглядели вполне реальными.

ПОЧЕМУ ЭТО КРУТО

Во-первых, круче «Бриллиантовой лиги» в легкой атлетике ничего нет. Даже финал чемпионата мира зачастую по уровню конкуренции не сравнится с этапами серии, куда действительно приглашают лучших из лучших. Ласицкене с начала этого сезона выиграла все три старта «Бриллиантовой лиги», в которых принимала участие, причем все — за явным преимуществом. То есть равных Марии сейчас в мире просто нет.

Во-вторых, Ласицкене выдала уникальную соревновательную серию. Причем речь идет и о количестве стартов, и о качестве их проведения. Мария провела семь турниров за 24 дня, причем на двух разных континентах (США и Европе) и все — в разных странах. Это значит, что уже почти месяц она живет в режиме старт — переезд — старт, практически без пауз. Перерывы между этапами «Бриллиантовой лиги» Ласицкене заполняла более мелкими соревнованиями. Никто больше в мире такой плотный график не практикует.

При этом, Мария абсолютно на всех своих турнирах выступает по максимуму. Ниже двух метров она прыгнула всего раз — в Жуковском, когда уж слишком не благоприятна была погода. На всех остальных турнирах Ласицкене брала гроссмейстерский рубеж два метра, дважды обновив личный рекорд на открытом воздухе.

Принято считать, что каждый прыжок на 2.00 м и выше отнимает у спортсменки много сил и требует времени на восстановление. Ласицкене это успешно опровергла.

КОГДА МИРОВОЙ РЕКОРД

На соревнованиях в Хенгело, установив личный рекорд 2,04 м, Ласицкене замахнулась и на мировой. Поставив планку на отметку 2,10 м, Маша даже заулыбалась. Войти в число прыгуний, которые в принципе пытались этот рекорд побить — уже большая честь. Из наших, это в последнее время делали только две олимпийские чемпионки — Анна Чичерова и Елена Слесаренко.

На 2,10 м прыжок Ласицкене, конечно, пока далек от идеала. Приземлившись на маты, она даже покачала головой: мол, это очень высоко. Но в любом случае, опыт наша чемпионка мира получила очень ценный. Пусть даже пока о том, что мировой рекорд будет побит в ближайшем времени, говорить не приходится.

Скорее, Ласицкене будет двигаться поступательно. Новый личный рекорд, рекорд «Бриллиантовой лиги», рекорд России 2,07 м… Рубежей впереди много, а там, глядишь, и мировой рекорд уже покажется не таким уж нереальным.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Конечно, выступать в столь безумном соревновательном графике до самого чемпионата мира Ласицкене не будет. Тем более, и в этапах «Бриллиантовой лиги» скоро наступит перерыв для национальных первенств. У Марии будет возможность чуть передохнуть, сбросить напряжение, а потом уже с новыми силами отправляться в Лондон. Там она будет безоговорочным фаворитом. Даже не в лучшей своей форме, Ласицкене сейчас просто не имеет равных в мире. Достаточно сказать, что Маше сейчас принадлежат все пять лучших прыжков мирового сезона. А автор шестого по счету — на 1.98 м — олимпийская чемпионка в семиборье Нафи Тиам из Бельгии, которая на чемпионате мира прыгать в высоту, скорее всего, вообще не будет.