Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла шестой зарубежный турнир подряд, победив в Стокгольме
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) заняла первое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, одержав победу на шестом подряд международном турнире. Спортсменка сумела преодолеть планку на высоте 2 метра и продолжает выступление.
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Второе место заняла полячка Камила Лисвинко (1,97), третье — Софи Ског из Швеции (1,94).
Ранее Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере и на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Следующим международным стартом для Ласицкене станет этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне (6 июля). Ранее спортсменка сообщила ТАСС, что собирается принять участие еще в четырех российских турнирах: на соревнованиях в Жуковском (
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