Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30110736/
18 июня 2017, 15:57 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российские легкоатлеты не выступят на чемпионате Европы среди ветеранов в Дании

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Ни один российский легкоатлет не примет участия в чемпионате Европы среди ветеранов, который стартует 27 июля в датском Орхусе. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии ветеранов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Юрий Чирков.

Чемпионат Европы по легкой атлетике среди ветеранов пройдет в Орхусе с 27 июля по 7 августа. Будут разыграны медали в традиционных легкоатлетических дисциплинах среди представителей различных возрастных категорий. В турнире могут принимать участие и спортсмены других континентов, однако последние будут выступать в Дании вне конкурса.

«Срок приема заявок на участие в чемпионате Европы, который является главным стартом сезона, завершается в это воскресенье, — отметил Чирков. — Однако уже объявлено, что гражданам России беспокоиться на этот счет не надо».

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в конце прошлого года приняла решение разрешить российским легкоатлетам, соответствующим всем критериям этой организации, выступать на международных стартах, проводимых под эгидой IAAF в статусе нейтральных спортсменов. Такие же требования (присутствие в допинг-пуле IAAF, достаточное количество сданных допинг-проб и т. д.) IAAF предъявила и российским ветеранам.

«Несколько ведущих наших спортсменов-ветеранов в свое время подали заявки в IAAF, чтобы их признали нейтральными спортсменами, а остальные решили подождать и узнать, чем это все закончится, — продолжил Чирков. — Нам было интересно, как отнесутся в международной ассоциации к сильнейшим российским ветеранам-легкоатлетам, которые не раз побеждали на международных соревнованиях и проходили проверки на допинг. ВФЛА нас предупреждала, что шансов очень мало. В итоге, в конце мая всем нашим ветеранам пришел отказ, и мы поняли, что смысла подавать другие заявки нет никакого».

IAAF 31 мая отклонила заявки семи российских ветеранов, среди которых оказались победители последнего ветеранского чемпионата Европы Виктор Бобрышев (метание молота, до 55 лет) и Александр Корнажицкий (тройной прыжок, до 60 лет). Всего на том ЧЕ, проходившем в августе 2014 года в турецком Измире, россияне завоевали 30 золотых, 52 серебряные и 51 бронзовую награду.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Серебряный призер ЧМ-2015 барьерист Кудрявцев откроет сезон июльским Кубком России в Ерино

Серебряный призер ЧМ-2015 барьерист Кудрявцев откроет сезон июльским Кубком России в Ерино

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Кубок России, который пройдет с 14 по 15 июля в подмосковном Ерино, станет первым стартом сезона для обладателя серебряной медали чемпионата мира — 2015 в беге на 400 метров с барьерами Дениса Кудрявцева, получившего в середине мая на одной из тренировок травму ноги. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Сивченко.
Еще 7 новостей  Все новости
18 июня

Заезд на "драконе" и восторг британца: журналисты познакомились со спортобъектами Казани

Божович назначен главным тренером тульского футбольного клуба "Арсенал"

Гинер: оценивать работу Гончаренко в ФК ЦСКА нужно по итогам двух-трех сезонов