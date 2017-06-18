Серебряный призер ЧМ-2015 барьерист Кудрявцев откроет сезон июльским Кубком России в Ерино
МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Кубок России, который пройдет с 14 по 15 июля в подмосковном Ерино, станет первым стартом сезона для обладателя серебряной медали чемпионата мира — 2015 в беге на 400 метров с барьерами Дениса Кудрявцева, получившего в середине мая на одной из тренировок травму ноги. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Сивченко.
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«Травма бедра, которую Денис получил на тренировке в середине мая, лишила его возможности вместе с остальными спортсменами вовремя начать летний сезон, — заметил Сивченко. — Воспользовавшись этой вынужденной паузой, спортсмен сейчас большое внимание уделяет учебе, в конце июня ему предстоит защита дипломной работы. Кубок России, который пройдет в середине июля в Ерино, станет для Кудрявцева первым стартом в этом сезоне».
«Надеемся, что к этому времени IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) одобрит заявку Дениса, которую тот отправил еще в середине января. Тогда Кубок России станет для нас единственным шансом выполнить норматив для участия в чемпионате мира, и мы этой возможностью должны обязательно воспользоваться», — подчеркнул тренер.
Кудрявцев на ЧМ-2015 в Пекине сумел установить рекорд России — 48,05 секунды. Большую часть прошлого сезона он вынужден был пропустить
Прошедший зимний соревновательный сезон 25-летний спортсмен также пропустил, приняв с тренером решение сосредоточиться на тренировках.
Квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017, который пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа, для бегунов на 400 метров с барьерами составляет 49,35 секунды.
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