Право выступить на ЧМ в Лондоне сейчас имеют восемь российских легкоатлетов

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Это стало известно после того, как бегунья Кристина Сивкова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуск к зарубежным стартам в статусе нейтрального спортсмена, в очередной раз не сумела выполнить квалификационный норматив ЧМ-2017, пробежав на турнире в Жуковском дистанцию 100 м медленнее требуемых 11,26 секунды.

IAAF в конце прошлого года приняла решение разрешить российским легкоатлетам, соответствующим всем критериям этой организации, выступать на международных стартах, в том числе и на чемпионате мира, в статусе нейтральных спортсменов. Для участия в главном старте сезона всем его будущим участникам (за исключением победителей ЧМ-2015), необходимо до 23 июля выполнить квалификационные нормативы.

Обеспечили себе право выступать на ЧМ-2017 барьерист Сергей Шубенков и прыгунья в высоту Мария Ласицкене (оба — действующие чемпионы мира), а также выполнившие квалификационные нормативы ходок Сергей Широбоков, прыгуны с шестом Ольга Муллина, Анжелика Сидорова и Илья Мудров, метательница копья Вера Ребрик и прыгунья в длину Дарья Клишина.

В настоящее время только 14 членов сборной России по легкой атлетике получили разрешение от IAAF, из которых шестеро не имеют выполненных нормативов для участия в ЧМ. Лучший результат испытывавшей с начала сезона проблемы со здоровьем Сивковой на стометровке пока равен 11,57 сек. Метателю молота Алексею Сокирскому пока никак не удается метнуть снаряд дальше 76 метров (лучший результат — 75,15). Оба этих спортсмена попытаются исправить положение на Мемориале Знаменских, который пройдет в подмосковном Жуковском с 1 по 2 июля.

Проблемы со здоровьем пока не дают возможности принять участие в соревнованиях победителю зимнего чемпионата Европы — 2015 в прыжках в высоту Даниилу Цыплакову, бегуньям Ксении Аксеновой (400 метров) и Вере Рудаковой (400 метров с барьерами), которые пока не выполнили нормативы ЧМ-2017. Как сообщили ТАСС представители тренерского штаба сборной России, эти спортсмены могут начать выступать не раньше конца июля, когда пройдет чемпионат России ( 29—30 июля ). 19-летняя воспитанница пензенской школы спортивной ходьбы Яна Смердова приняла решение в этом сезоне выступать в юниорских соревнованиях и не претендует на участие в чемпионате мира в Лондоне.

IAAF в настоящее время рассматривает несколько десятков индивидуальных заявок от других российских легкоатлетов, многие из которых уже выполнили нормативы ЧМ-2017. В их числе олимпийский чемпион Иван Ухов (высота), чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, обладатель золотой медали зимнего ЧМ-2014 в тройном прыжке Люкман Адамс, победитель зимнего чемпионата Европы — 2015 многоборец Илья Шкуренев. На последнем чемпионате мира, который проходил в августе 2015 года в Пекине, Россию представляло 66 легкоатлетов, что стало антирекордом страны за всю историю выступления на мировых первенствах в текущем столетии. На чемпионате мира-2013 в Москве в заявке России было 118 спортсменов, на ЧМ-2011 (Тэгу) — 83, ЧМ-2009 (Берлин) — 105, ЧМ-2007 (Осака) — 105, ЧМ-2005 (Хельсинки) — 101, ЧМ-2003 (Париж) — 101, ЧМ-2001 (Эдмонтон) — 80.