Легкоатлетка Клишина победила на международном турнире в Словакии

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Второе место заняла представительница Украины Кристина Хрушутина (6,58), третье — словачка Яна Велдакова (6,44).

Клишина в Словакии сумела повторить свой лучший результат летнего сезона. 15 июня она заняла второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло, в лучшей попытке прыгнув на 6,75 м.

Следующим стартом для россиянки, готовящейся к участию в августовском чемпионате мира в Лондоне, станет этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне, который пройдет 9 июля.