Легкоатлетка Клишина победила на международном турнире в Словакии
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, стала победительницей международного турнира в Словакии. В лучшей попытке она показала результат 6,75 м.
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Второе место заняла представительница Украины Кристина Хрушутина (6,58), третье — словачка Яна Велдакова (6,44).
Клишина в Словакии сумела повторить свой лучший результат летнего сезона. 15 июня она заняла второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло, в лучшей попытке прыгнув на 6,75 м.
Следующим стартом для россиянки, готовящейся к участию в августовском чемпионате мира в Лондоне, станет этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне, который пройдет 9 июля.
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