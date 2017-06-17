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17 июня 2017, 19:00 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Клишина победила на международном турнире в Словакии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, стала победительницей международного турнира в Словакии. В лучшей попытке она показала результат 6,75 м.

Второе место заняла представительница Украины Кристина Хрушутина. Увеличить
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Второе место заняла представительница Украины Кристина Хрушутина (6,58), третье — словачка Яна Велдакова (6,44).

Клишина в Словакии сумела повторить свой лучший результат летнего сезона. 15 июня она заняла второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло, в лучшей попытке прыгнув на 6,75 м.

Следующим стартом для россиянки, готовящейся к участию в августовском чемпионате мира в Лондоне, станет этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне, который пройдет 9 июля.
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