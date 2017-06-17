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17 июня 2017, 12:56 | Летние: Легкая атлетика | Lenta.Ru

Прыгунья из Нигерии потеряла парик во время выступления в Бриллиантовой лиге

Нигерийская прыгунья в длину Блессинг Окагбаре потеряла парик во время выполнения попытки на этапе Бриллиантовой лиги в Осло. Видеозапись момента появилась на YouTube-канале IAAF Diamond League.

Прыгунья из Нигерии потеряла парик во время выступления в Бриллиантовой лиге - Фото Увеличить
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При исполнении прыжка парик слетел с головы спортсменки и некоторое время лежал на песке, после чего Окагбаре подняла его и покинула сектор. Она заняла седьмое место, показав результат 6 метров 48 сантиметров.
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