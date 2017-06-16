Чемпион мира в помещении Адамс стал вторым в тройном прыжке на Мемориале Евстратова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Адамс в пятницу занял второе место с результатом 16,34 метра. Победил Дмитрий Чижиков (16,47), третьим стал Алексей Федоров (16,31). В беге на 110 метров с барьерами победил Константин Шабанов (13,91 секунды), вторым стал Айдар Гилязов (14,14), третьим — Евгений Пронских (14,34).

Георгий Горохов по попыткам стал первым в прыжках с шестом с результатом 5,50 метра. Второе место занял Дмитрий Желябин (5,50), третье — Иван Гертлейн (5,50). Анастасия Николаева победила на 100-метровке с барьерами, показав время 13,26 секунды. Второй стала Мария Аглицкая (13,34), третьей — Виктория Погребняк (13,54).

Константин Толоконников финишировал первым в беге на 800 метров, преодолев дистанцию за 1 минуту 51,58 секунды. Вторым стал Андрей Белоконь (1.53,29), третьим — Евгений Валитов (1.53,71). В беге на 400 метров с барьерами первое место занял Тимофей Чалый (50,38), второе — Александр Скоробогатько (50,67), третье — Никита Андриянов (51,07). Максим Афонин победил в толкании ядра с результатом 20,18 метра. Вторым стал Константин Лядусов (19,88), третьим Максим Сидоров (19,65). В прыжках в длину первое место заняла Анна Мисоченко (6,62 метра), второе — Марина Бучельникова (6,25), третье — Алена Агапова (5,80).

Виктор Бакарев финишировал первым в беге на 1500 метров с результатом 3 минуты 40,29 секунды, вторым — Евгений Кунц (3.41,25), третьим — Алексей Харитонов (3.42,29). У женщин тройку призеров составили Александра Гуляева (4.08,12), Елена Коробкина (4.09,47) и Анастасия Калина (4.10,75) соответственно.

Наталья Широбокова победила в метании диска с результатом 58,35 метра. Второй стала Юлия Мальцева (56,70), третьей — Надежда Деркач (52,35). У мужчин первое место занял Александр Добренький (59,55), второе — Глеб Сидорченко (58,94), третье — Николай Седюк (58,37). В беге на 800 метров первой финишировала Екатерина Купина (2 минуты 02,84 секунды), второй — Елена Котульская (2.03,67), третьей — Светлана Рогозина (2.03,85).