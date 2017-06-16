«Клишина пока стоит на месте»
Российская легкоатлетка Дарья Клишина взяла серебро в прыжках в длину на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло, уступив лишь американке Тианне Бартолетте. В интервью «Газете.Ru» бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков заявил, что считать данный результат успехом нельзя.
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Российская легкоатлетка Дарья Клишина завершила соревнования по прыжкам в длину в рамках «Бриллиантовой лиги» в Норвегии на втором месте, уступив американке Тианне Бартолетте всего четыре сантиметра. Результат Клишиной составил 6,75 метра.
Бронзовую медаль выиграла немецкая спортсменка Клаудия Рат с результатом 6,63 метра.
Клишина давно не занимала столь высокие места на престижных турнирах, и тем обиднее, что от победы ее отделило совсем немного.
Любопытно, что триумфатор соревнований Бартолетта является одноклубницей россиянки. С 2013 года Клишина переехала жить в США и стала тренироваться там на постоянной основе. Эти обстоятельства, вероятно, стали причиной того, что она была единственной российской легкоатлеткой, допущенной до выступлений на Олимпийских играх — 2016.
Результат и форму Клишиной прокомментировал «Газете.Ru» бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков. По его мнению, вторая строчка спортсменки на соревнованиях не является успехом.
— Ну какой это успех? Ну что вы? Успех — это на семь метров прыгнуть, а 6,75 — просто нормальный результат.
И заняла она всего второе место. Выиграла бы она этот
Перед Клишиной стоит задача прыгнуть на семь метров, а она прыгнула на 6,75 и проиграла своей одноклубнице, с которой вместе тренируется.
Перспективы на чемпионате мира в Лондоне? Она же стартовала уже на чемпионате мира (10 место в финале ЧМ-2015 — примечание «Газеты.Ru»), в прошлом году на Олимпиаде стартовала (9 место). Добралась до финала и все. Я не скажу, что это результат, который уж очень высок. Да, хорошо, достойно прыгнула, но она уже много лет с этим результатом прыгает, и хочется, чтобы она прибавила.
Она давно тренируется в Америке, но пока стоит на месте.
— Кто будут главными конкурентками Клишиной на чемпионате мира?
— Американки в основном. Та же Бартолетта, которая ее здесь обыграла. Много будет сильных спортсменок. Я считаю, что Клишина пока не реализовала весь свой талант, чтобы уверенно и стабильно прыгать на 6,90.
— На ваш взгляд, подготовка в США лучше, чем в России?
— Я бы этого не сказал. У нас сейчас есть серьезные современные базы и много квалифицированных тренеров.
Напомним, что в результате обвинений в систематическом употреблении отечественными легкоатлетами допинга Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) отстранили от всех официальных международных соревнований, включая Олимпиаду и чемпионаты мира.
Тем не менее «чистые» россияне получили право подать заявку на выступление в стартах под нейтральным флагом. И если на Олимпиаде в Рио Клишина была единственной россиянкой, то на чемпионате мира, который состоится в августе в Лондоне, болельщики вправе ожидать больше своих соотечественников.
На данный момент из больших звезд в международных турнирах, включая этапы Бриллиантовой лиги, принимают участие чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене. На прошлом этапе в Риме Ласицкене одержала победу с результатом два метра, Шубенков завершил дистанцию на третьем месте (13,21).
С другой стороны, ситуация в женских прыжках с шестом, сейчас не столь радостная — особенно после того, как двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева завершила карьеру. Россия потеряла былые лидирующие позиции в этом виде.
Однако на смену Исинбаевой должна прийти 25-летняя Анжелика Сидорова, которая имеет в своем активе результат 4,79 метра.
В 2014 году Сидорова победила на чемпионате Европы. На этапе в Риме прыгунья не смогла подняться на пьедестал почета и показал скромные для себя 4,65 метра. Но уже в Осло Сидорова прыгнула на 4,75 м, что позволило ей, как и Клишиной, выиграть серебряную медаль.
В столице Норвегии было всего две российских спортсменки, и обе поднялись на пьедестал почета. Шубенков и Ласицкене пропустили эти соревнования.
Уже известно, что на чемпионате мира — 2017 сборной России не будет — в столицу Великобритании отечественные спортсмены прибудут, однако выступят в качестве нейтральных атлетов.
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