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16 июня 2017, 19:36 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чемпион мира Меньков победил в прыжках в длину на Мемориале Евстратова

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 16 июн — Р-Спорт. Чемпион мира-2013 Александр Меньков занял первое место в прыжках в длину на третьем этапе летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в рамках всероссийских соревнований «Мемориал Евстратова» в Жуковском.

Меньков в пятницу победил с результатом 7,92 метра. Второй результат показал Федор Кисельков (7,89), третий — Павел Караваев (7,85).

Александр Ефимов победил в беге на 200 метров с результатом 21,06 секунды. Вторым стал Вячеслав Колесниченко (21,34), третьим — Артем Афанасьев (21,41). В метании копья первое место занял Дмитрий Тарабин — 77,87, второе — Алексей Товарнов (71,91).

Евгения Соловьева стала первой в толкании ядра с результатом 17,68 метра. Второе место заняла Ирина Тарасова (17,62), третье — Валерия Зырянова (17,08).

В беге на 100 метров победил Дмитрий Лопин — 10,43. Вторым финишировал Руслан Перестюк (10,58), третьим — Борис Рогов (10,76). В беге на 400 метров с барьерами первой стала Валерия Храмова — 58,16, второй — Алена Мусалева (58,41), третьей — Екатерина Гриневич (1.00,62).
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