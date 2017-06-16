Ласицкене не придает большого значения лидерству на мировой арене

Ласицкене, установившая в минувшее воскресенье на турнире в Нидерландах очередной лучший результат сезона в мире (2 метра 4 сантиметра), в пятницу одержала победу на своем первом нынешним летом российском турнире — Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском с результатом 1.97.

«Я абсолютно не думаю о том, что являюсь лидером мирового сезона в прыжках в высоту, — сказала Ласицкене. — Просто так складывается на сегодняшний день ситуация, что мы лучшие. Так тренер меня подвел к сезону. Я абсолютно не хочу кичиться своими результатами».

18 июня чемпионка мира Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.