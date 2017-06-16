Чемпионка мира Ласицкене победила в прыжках в высоту на Мемориале Евстратова
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 16 июн —
Р-Спорт. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (до замужества Кучина) победила на третьем этапе летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в рамках всероссийских соревнований «Мемориал Евстратова» в Жуковском.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу Ласицкене победила с результатом 1,97 метра. Второй стала Кристина Королева — 1,90. Третье место заняла Светлана Школина — 1,84.
До этого старта Ласицкене в нынешнем сезоне выиграла пять турниров, в том числе два этапа Бриллиантовой лиги.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter