Чемпионка мира Ласицкене победила в прыжках в высоту на Мемориале Евстратова

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В пятницу Ласицкене победила с результатом 1,97 метра. Второй стала Кристина Королева — 1,90. Третье место заняла Светлана Школина — 1,84.

До этого старта Ласицкене в нынешнем сезоне выиграла пять турниров, в том числе два этапа Бриллиантовой лиги.