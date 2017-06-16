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16 июня 2017, 18:21 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чемпионка мира Ласицкене победила в прыжках в высоту на Мемориале Евстратова

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 16 июн — Р-Спорт. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (до замужества Кучина) победила на третьем этапе летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в рамках всероссийских соревнований «Мемориал Евстратова» в Жуковском.

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (до замужества <span class=error>Кучина</span>) победила на третьем этапе летнего <nobr>Гран-при </nobr>Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) в рамках всероссийских соревнований Мемориал Евстратова в Жуковском. Увеличить
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В пятницу Ласицкене победила с результатом 1,97 метра. Второй стала Кристина Королева — 1,90. Третье место заняла Светлана Школина — 1,84.

До этого старта Ласицкене в нынешнем сезоне выиграла пять турниров, в том числе два этапа Бриллиантовой лиги.
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Новости Легкой атлетики

Ласицкене: Недостаток конкуренции и сырая погода помешали выступить лучше в Жуковском

Ласицкене: Недостаток конкуренции и сырая погода помешали выступить лучше в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Отсутствие должной конкуренции и сырая погода помешали чемпионке мира Марии Ласицкене (Кучиной) показать более высокий результат на своем первом нынешним летом российском турнире — Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.
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