Ласицкене: Недостаток конкуренции и сырая погода помешали выступить лучше в Жуковском

Ласицкене, установившая в минувшее воскресенье на турнире в Нидерландах очередной лучший результат сезона в мире (2 метра 4 сантиметра), в Жуковском выиграла с результатом 1,97.

«Сегодня было тяжеловато прыгать из-за погоды и “одиночества” в секторе, — заметила спортсменка. — Было очень сложно себя раззадорить даже на высоте 1,97. После того, как я прыгнула на эту высоту, решила остановиться на этом. Тренер вообще советовал метром 94 см ограничиться, но я чувствовала себя хорошо и решила прыгать дальше».

«Для меня очень важно соревноваться в условиях серьезной конкуренции. Тогда у меня появляются другие эмоции, другие мысли. В этих условиях хочется прыгнуть как можно выше», — резюмировала Ласицкене.

18 июня чемпионка мира Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.