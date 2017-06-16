Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30099209/
16 июня 2017, 18:24 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Ласицкене: Недостаток конкуренции и сырая погода помешали выступить лучше в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Отсутствие должной конкуренции и сырая погода помешали чемпионке мира Марии Ласицкене (Кучиной) показать более высокий результат на своем первом нынешним летом российском турнире — Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

Ласицкене, установившая в минувшее воскресенье на турнире в Нидерландах очередной лучший результат сезона в мире (2 метра 4 сантиметра), в Жуковском выиграла с результатом 1,97.

«Сегодня было тяжеловато прыгать из-за погоды и “одиночества” в секторе, — заметила спортсменка. — Было очень сложно себя раззадорить даже на высоте 1,97. После того, как я прыгнула на эту высоту, решила остановиться на этом. Тренер вообще советовал метром 94 см ограничиться, но я чувствовала себя хорошо и решила прыгать дальше».

«Для меня очень важно соревноваться в условиях серьезной конкуренции. Тогда у меня появляются другие эмоции, другие мысли. В этих условиях хочется прыгнуть как можно выше», — резюмировала Ласицкене.

18 июня чемпионка мира Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Чемпионка мира Ласицкене победила в прыжках в высоту на Мемориале Евстратова

Чемпионка мира Ласицкене победила в прыжках в высоту на Мемориале Евстратова

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 16 июн — Р-Спорт. Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (до замужества Кучина) победила на третьем этапе летнего Гран-при Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в рамках всероссийских соревнований «Мемориал Евстратова» в Жуковском.
Еще 7 новостей  Все новости
16 июня

Черчесов: все 23 футболиста сборной России здоровы и готовы сыграть с новозеландцами

"Матч ТВ" покажет церемонию открытия Кубка конфедераций в прямом эфире

Российские шпажисты завоевали золото ЧЕ в командном турнире