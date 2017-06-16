Ласицкене: Недостаток конкуренции и сырая погода помешали выступить лучше в Жуковском
ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Отсутствие должной конкуренции и сырая погода помешали чемпионке мира Марии Ласицкене (Кучиной) показать более высокий результат на своем первом нынешним летом российском турнире — Мемориале Евстратова в подмосковном Жуковском. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.
Ласицкене, установившая в минувшее воскресенье на турнире в Нидерландах очередной лучший результат сезона в мире (2 метра 4 сантиметра), в Жуковском выиграла с результатом 1,97.
«Сегодня было тяжеловато прыгать
«Для меня очень важно соревноваться в условиях серьезной конкуренции. Тогда у меня появляются другие эмоции, другие мысли. В этих условиях хочется прыгнуть как можно выше», — резюмировала Ласицкене.
18 июня чемпионка мира Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.
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