IAAF пока не прислала легокатлетке Ласицкене условия участия в чемпионате мира

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«Мы до сих пор ждем, когда IAAF нам четко разъяснит порядок выступления нейтральных спортсменов на чемпионате мира, — сказала Назарова. — По моей информации, уже должно было состояться специальное совещание, посвященное этому вопросу, но пока мы находимся в режиме ожидания. Нужно понять, в какой форме выступать, получит ли личный тренер официальную аккредитацию и т. д. ».

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа. Чемпионка мира Ласицкене вместе с рядом других российских легкоатлетов весной получила разрешение от IAAF на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.