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16 июня 2017, 14:35 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

IAAF пока не прислала легокатлетке Ласицкене условия участия в чемпионате мира

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до сих пор не прислала прыгунье в высоту Марии Ласицкене условия ее участия в чемпионате мира в Лондоне в статусе нейтральной спортсменки. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

По словам менеджера спортсменки Ольги Назаровой нужно понять в какой форме выступать получит ли личный тренер официальную аккредитацию <nobr>и т. д.</nobr> Увеличить
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«Мы до сих пор ждем, когда IAAF нам четко разъяснит порядок выступления нейтральных спортсменов на чемпионате мира, — сказала Назарова. — По моей информации, уже должно было состояться специальное совещание, посвященное этому вопросу, но пока мы находимся в режиме ожидания. Нужно понять, в какой форме выступать, получит ли личный тренер официальную аккредитацию и т. д.».

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа. Чемпионка мира Ласицкене вместе с рядом других российских легкоатлетов весной получила разрешение от IAAF на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
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