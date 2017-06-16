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16 июня 2017, 11:44 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Ухов выступит на Мемориале Евстратова

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов примет участие в турнире по легкой атлетике в подмосковном Жуковском, который посвящен памяти российского тренера Вячеслава Евстратова. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников.

Также участие в турнире который пройдет в пятницу примут Мария Ласицкене Александр Меньков Люкман Адамс. Увеличить
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Мемориал Евстратова, который пройдет в пятницу, станет для Ухова третьим стартом в рамках летнего тура ВФЛА. На двух предыдущих — командном чемпионате в Сочи и турнире в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы — 31-летний спортсмен одержал две победы.

«В турнире примет участие Иван Ухов», — сказал Крупорушников.

По словам собеседника ТАСС, участие в турнире примут многие ведущие легкоатлеты страны. «В прыжках в высоту выступят Мария Ласицкене, Светлана Школина и Кристина Ковалева, в прыжках в длину — Александр Меньков. Люкман Адамс, Алексей Федоров, Дмитрий Сорокин и Дмитрий Чижиков выступят в тройном прыжке, в спринте — Екатерина Ренжина и Кристина Сивкова (получившая в феврале от ИААФ разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе — прим. ТАСС), Анна Мисоченко и Сергей Полянский — в прыжках в длину», — рассказал он.

В соревнованиях метателей выступят Дмитрий Тарабин (копье), Максим Афонин, Евгения Соловьева и Ирина Тарасова (все — ядро).

Летний легкоатлетический тур организован ВФЛА с целью предоставления более широких возможностей для участия в соревнованиях российским спортсменам. В 2017 году летний легкоатлетический тур состоит из 6 этапов и финала.
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