Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Ухов выступит на Мемориале Евстратова

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Мемориал Евстратова, который пройдет в пятницу, станет для Ухова третьим стартом в рамках летнего тура ВФЛА. На двух предыдущих — командном чемпионате в Сочи и турнире в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы — 31-летний спортсмен одержал две победы.

«В турнире примет участие Иван Ухов», — сказал Крупорушников.

По словам собеседника ТАСС, участие в турнире примут многие ведущие легкоатлеты страны. «В прыжках в высоту выступят Мария Ласицкене, Светлана Школина и Кристина Ковалева, в прыжках в длину — Александр Меньков. Люкман Адамс, Алексей Федоров, Дмитрий Сорокин и Дмитрий Чижиков выступят в тройном прыжке, в спринте — Екатерина Ренжина и Кристина Сивкова (получившая в феврале от ИААФ разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе — прим. ТАСС), Анна Мисоченко и Сергей Полянский — в прыжках в длину», — рассказал он.

В соревнованиях метателей выступят Дмитрий Тарабин (копье), Максим Афонин, Евгения Соловьева и Ирина Тарасова (все — ядро).

Летний легкоатлетический тур организован ВФЛА с целью предоставления более широких возможностей для участия в соревнованиях российским спортсменам. В 2017 году летний легкоатлетический тур состоит из 6 этапов и финала.