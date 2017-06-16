Катарец Баршим победил в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

В четверг Баршим преодолел планку на высоте 2 метра 38 сантиметров. Вторым стал украинец Богдан Бондаренко (2,29), третьим — канадец Дерек Друэн (2,25).

В метании диска у мужчин победил швед Даниэль Столь — 68,06 метра. Второе место занял ямаец Федрик Дакрес (67,10), третье — бельгиец Филип Миланов (66,39). У женщин первой стала хорватка Сандра Перкович (66,79). Второй и третий результат показали кубинки Яими Перес (66,24) и Дения Кабальеро (63,29).

На 200-метровке у женщин победила голландка Дафна Схипперс (22,31). Второй финишировала ивуарийка Мюриэль Ауре (22,74), третьей — представительница Ямайки Симона Фейси (22,77).

Британец Джейк Уайтман финишировал первым на дистанции 1500 метров — 3.34,17. Вторым стал кениец Элайджа Манангои (3.34,30), третьим — поляк Марцин Левандовский (3.34,60).

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет 18 июня в Стокгольме.