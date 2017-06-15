Клишина зарубилась с олимпийской чемпионкой

Удивительные вещи происходят в женских прыжках. Результаты на престижных соревнованиях показываются откровенно слабые — и к этому начинаешь привыкать. В высоте, например, за Марией Ласицкене в этом сезоне пока и близко никого не видно. Порой 1,90 м хватает для попадания на пьедестал. Вот и в длине с результатами, с которыми и на юниорском чемпионате мира не всегда победишь, выигрываются призовые места этапов «Бриллиантовой лиги».

Так Дарья Клишина стала второй в Осло. И по части умения попадать в призы она — большая молодец. Больше того, 26-летняя россиянка вплоть до пятой попытки лидировала, и первая за два года победа в Лиге была довольно близко. Напомним, что последняя виктория Клишиной в «Бриллиантовой лиге» датируется июнем 2015-го — тогда спортсменка первенствовала в Риме с приличными 6,89 м. Но на этот раз первого места ее лишила бывшая подруга по тренировочной группе трехкратная олимпийская чемпионка Тианна Бартолетта. Американке удался прыжок на 6,79 м. И это в пятой попытке. До того момента с 6,65 м на первой строчке значилась россиянка.

Что особенно порадовало, так это нежелание Дарьи сдаваться. Клишина, на исходе соревнований потерявшая лидерство, проявила характер — и в последней попытке показала 6,75 м. Даже на Олимпийских играх в Рио россиянка прыгнула меньше.

Другое дело, что на фоне мировых лидеров и тех прыжков, которые они непременно покажут на чемпионате мира в Лондоне, 6,75 м — это в лучшем случае попадание в финал. Хочется, чтобы без сомнений талантливая россиянка просто вышла на свои же результаты. Ведь еще два года назад она улетела в Чебоксарах на 6,95 м. А личный рекорд — 7,05 м — Дарья установила в далеком 2011-м. Кстати, с 2011 по 2015 года россиянка каждый год хотя бы единожды прыгала за гроссмейстерские 6,90 м. Если Клишина планирует биться за медаль чемпионата мира, то к этим рубежам ей нужно возвращаться как можно скорее. Насколько она к этому близка отчасти покажут ближайшие старты: 17 июня Дарья выступит в словацком Саморине, а 6 июля — на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне.

В Норвегии соревновалась еще одна россиянка — чемпионка Европы-2014 в прыжке с шестом Анжелика Сидорова. Она тоже заняла второе место. Напомним, неделю назад в Риме подопечная Светланы Абрамовой остановилась на 4,65 м, а вот в Осло ей с первой же попытки покорились 4,75 м. Сравнивая с эрой Елены Исинбаевой не так уж много, но по нынешним временам — очень даже неплохой результат. В Норвегии выше Сидоровой прыгнула только действующая чемпионка мира кубинка Ярислей Сильва, в активе которой 4,81 м.

Следующий старт у Сидоровой запланирован уже на это воскресенье. Анжелика выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. Там же будет и Сильва. И кто кого обыграет в Швеции — вопрос открытый.

Осло. Этап «Бриллиантовой лиги».

Женщины. Длина. 1. Бартолетта (США) — 6,79. 2. КЛИШИНА — 6,75. 3. Раф (Германия) — 6,63.