Канадец де Грассе победил на 100-метровке на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

В четверг канадец пробежал дистанцию за 10,01 секунды. Вторым стал британец Чиджинду Уджа (10,02), третьим — ивуариец Бен Юссеф Мейте (10,03).

Южноафриканка Кастер Семеня стала первой в беге на 800 метров — 1.57,59. Второй финишировала Франсин Нийонсаба (1.58,18) из Бурунди, третьей — кенийка Маргарет Вамбуи (1.59,17). На 400-метровке у мужчин победил Баболоки Тебе из Ботсваны — 44,95. Второе место занял британец Мэттью Хадсон-Смит (45,16), третье — чех Павел Маслак (45,52).

Немка Памела Дуткевич финишировала первой на 100-метровке с барьерами — 12,73. Второй стала американка Кристи Кэстлин (12,75), третьей — норвежка Изабелль Педерсен (12,75). В беге на 3000 метров с препятствиями победила Нора Джеруто из Кении — 9.17,27. Второе место заняла эфиопка София Ассефа (9.17,34), третье — швейцарка Фабьенн Шлумпф (9.21,65).

На 400-метровке с барьерами первым стал норвежец Карстен Вархольм — 48,25. Второе место занял турок Ясмани Копельо (48,44), третье — ирландец Томас Барр (48,95).