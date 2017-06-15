Российская прыгунья в длину Клишина стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

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В четверг Клишина в столице Норвегии прыгнула на 6,75 метра, что стало для нее лучшим результатом сезона. Победительницей соревнований стала американка Тианна Бартолетта (6,79), третье место заняла немка Клаудия Рат (6,63).

В ноябре 2015 года комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала IAAF дисквалифицировать ВФЛА за нарушение антидопинговых правил и, соответственно, отстранить российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Совет IAAF последовал рекомендации и проголосовал за лишение ВФЛА членства в IAAF и отстранение российских легкоатлетов.

Позже IAAF допустила Клишину и еще 11 российских легкоатлетов к участию в международных стартах под нейтральным флагом.