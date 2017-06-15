Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/30088700/
15 июня 2017, 21:27 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Сидорова стала второй в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Победительница чемпионата Европы 2014 года по легкой атлетике в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 4,75 метра.

Сидорова стала второй в прыжках с шестом на этапе Бриллиантовой лиги в Осло - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Победила кубинка Ярислей Сильва (4,81), третьей стала Лиза Рыжих из Германии (4,65).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Для Сидоровой этап в Осло стал вторым международным стартом сезона. Ранее спортсменка стала четвертой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме, показав такой же результат. Затем россиянка планирует выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме (18 июня).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Шляхтин: Попечительский совет ВФЛА будет создан в ноябре

Шляхтин: Попечительский совет ВФЛА будет создан в ноябре

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет создан на заседании коллегии организации, которая состоится в ноябре. Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

Женская сборная России по гандболу отобралась на чемпионат мира 2017 года

Шпажистка Колобова завоевала первое золото для сборной России на ЧЕ в Тбилиси

Судья Ирматов: система видеопомощи арбитрам должна быть использована на ЧМ-2018