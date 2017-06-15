Сидорова стала второй в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Победительница чемпионата Европы 2014 года по легкой атлетике в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова заняла второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 4,75 метра.
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Победила кубинка Ярислей Сильва (4,81), третьей стала Лиза Рыжих из Германии (4,65).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
Для Сидоровой этап в Осло стал вторым международным стартом сезона. Ранее спортсменка стала четвертой на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме, показав такой же результат. Затем россиянка планирует выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме (18 июня).
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