Шляхтин: Попечительский совет ВФЛА будет создан в ноябре
МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет создан на заседании коллегии организации, которая состоится в ноябре. Об этом ТАСС заявил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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«Вопрос создания попечительского совета ВФЛА поднимался на последней встрече с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), — сказал Шляхтин. — В настоящее время мы готовим предложение. Попечительский совет должен быть утвержден на заседании коллегии ВФЛА в ноябре этого года. До ноября время есть, сейчас мы находимся в проработке, это щепетильный вопрос».
Предложение о создании попечительского совета организации было утверждено на заседании президиума ВФЛА в конце прошлого года. Как сообщалось ранее, в состав нового органа войдут люди, которые неравнодушны к легкой атлетике, представители бизнеса и власти.
С ноября 2015 года членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено на основании расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства.
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