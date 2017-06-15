Легкоатлетка Конева заявила, что не опасается за перепроверки допинг-проб
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вице-чемпионка мира 2013 года в тройном прыжке россиянка Екатерина Конева в интервью «Р-Спорт» заявила, что не испытывает опасений по поводу перепроверок допинг-проб.
После публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что перепроверит все
«Опасений у меня нет, тут я спокойна. Сижу и жду, когда нас допустят», — сказала Конева в интервью корреспонденту агентства, отвечая на вопрос о переживаниях насчет итогов перепроверок.
Конева в апреле родила дочь. В июне она сообщила, что зимой планирует вернуться к соревнованиям. На данный момент российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях лишь под нейтральным флагом и только после соответствующего разрешения от IAAF. Спортсменка призналась, что у нее не было мыслей о завершении карьеры в связи с ситуацией по отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Я не такой пессимист. Не надо унывать, нужно двигаться только вперед. Понятно, что это неприятно. Я не собиралась заканчивать свою спортивную карьеру. Это глупо и рано. Я еще не все сделала, тем более у меня сейчас есть, ради кого это делать. У меня есть маленькая доченька, которая должна увидеть стадионы и пьедесталы», — пояснила собеседница агентства.
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