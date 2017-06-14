Пятиборка Римшайте планирует возобновить карьеру и выступить на Олимпиаде

«На отборочных соревнованиях она продемонстрировала слабый уровень подготовки и было принято решение, что этот сезон ей придется пропустить, хотя в разговоре с главным тренером она заверяла, что готова подготовиться для выступления за сборную. Но у нас жесткая система отбора и исключения для нее делать не стали. Она приняла это решение и будет готовиться к следующему сезону», — сказал Аминов.

«Она заявила, что планирует пройти весь олимпийский цикл и завоевать лицензию на Игры. Мы на нее рассчитываем, надеюсь, что эта история станет для нее хорошим уроком и к следующему году она серьезно подготовится», — добавил он.

Римшайте, которая является воспитанницей литовской школы современного пятиборья, переехала в Россию в декабре 2010 года, однако по требованию Национального олимпийского комитета Литвы она не смогла выступить на Олимпиаде-2012 в Лондоне.