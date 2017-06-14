Легкоатлетический стадион в Махачкале переименован в честь Елены Исинбаевой

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«Махачкалинский стадион “Труд” решением правительства Дагестана переименован в стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Постановление республиканского правительства об этом вышло 31 мая», — сказал Курбанов.

Министр по физической культуре и спорту Дагестана Магомед Магомедов ранее заявил ТАСС, что Исинбаева периодически приезжает в Дагестан, это ее вторая родина. Поэтому решение назвать стадион «Труд» ее именем вполне объяснимо, сказал Магомедов.

Кроме того, в селе Чувек в Хивском районе Дагестана, где родился отец Елены Исинбаевой, до конца июня откроют стелу в честь спортсменки. Об этом ТАСС накануне сообщил глава администрации Хивского района Бейдуллах Мирзоев.

Исинбаева родилась в Волгограде, в 2004 и 2008 годах стала чемпионкой Олимпийских игр в прыжках с шестом, в 2012 году завоевала бронзовую медаль. В активе 35-летней спортсменки 28 мировых рекордов. Исинбаева награждена орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Стадион «Труд» был реконструирован на средства Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ с 2006 — 2015 годы» и предназначен для занятий легкой и тяжелой атлетикой, теннисом, стрельбой из лука, пулевой стрельбой и игровыми видами спорта.